Ehrung für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der KAB Rott

Die KAB Rott ehrt bei ihrer Hauptversammlung langjährige Mitglieder. 2024 sollen unter anderem Vorträge rund um das Thema "Häusliche" Pflege angeboten werden.

Etwas früher als üblich startete in diesem Jahr die Hauptversammlung des Ortsverband Rotts, der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB). Nicht wie in der Vergangenheit erst am Abend, sondern bereits um 17 Uhr begann die turnusmäßige Zusammenkunft im Pfarrheim. „Das kam gut an“, berichte Marion Nöbauer vom Rotter KAB-Leitungsteam. Beim Rückblick auf das vergangene Jahr freute sich Nöbauer über das gesteigerte Angebot an Veranstaltungen, die auch durchwegs gut angenommen wurden. Auch für das laufende Jahr sind wieder einige Vorträge und Veranstaltungen geplant, unter anderem wird im Herbst um das Thema „Häusliche Pflege“ gehen.

KAB-Sekretär Raphael Zikesch (links) hielt einen Vortrag bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Rott. Foto: Roland Halmel

Einige Mitglieder sind seit über 50 Jahren bei der KAB Rott

Der Mitgliederstand der KAB Rott zeigte sich mit 62 gegenüber den Vorjahren konstant. Ein leichtes Minus gab es im abgelaufenen Jahr indessen in der Kasse. „Das war unserer großen Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag geschuldet“, führte Finanzchef Martin Pfuff aus.

Zuvor berichtete noch Ralph Zikesch den 21 Anwesenden von seiner Arbeit im KAB-Sekretariat in Weilheim und von den „vier Säulen” der Arbeitnehmerbewegung aus Christlicher Verbandsarbeit, Bildung, Beratung und Interessenvertretung. „Das war erfrischend, dynamisch und inspirierend“, lobte Nöbauer den Vortrag von Zikesch, der zudem einige Neuerungen aus dem Bundesverband vorstellte und für die zusätzlichen Veranstaltungen des KAB-Diözesanverbands warb.

Nach einem Imbiss folgten zum Abschluss zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitglieder. Johann Blank, Ludi und Bruno Keller sowie Anni und Alois Böck erhielten Geschenkkörbe, Urkunden und Nadeln für 50 Jahre Treue zur KAB. Johanna Hirschauer, Christine und Johann Meichelböck sowie Christine und Martin Pfuff wurden für 25 Jahre ausgezeichnet.

