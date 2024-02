Viel Gesprächsbedarf bei Rotter Großprojekt

Plus Der Gemeinderat treibt Planung des neuen Kindergartens nach kontroversen Diskussionen voran.

Es geht voran beim Thema Neubau eines Kindergartens in Rott. In den vergangenen Sitzungen beschäftige sich der Gemeinderat mehrfach mit dem Großprojekt, bei dem es bei einigen Punkten kontroverse Meinungen gab.

Noch im alten Jahr stellten die Planer, das Architektenpaar Füllemann, die Entwurfsplanung vor. „Im Hintergrund ist auch schon einiges passiert wie beim Brandschutz oder der Barrierefreiheit. An den Grundüberlegungen beim Gebäude hat sich indessen nichts geändert“, führte Achim Füllemann aus. „Im Innenbereich gab es wenige Änderungen“, ergänzte Bürgermeister Fritz Schneider. Zudem stellten die Architekten einige Überlegungen zur Fassade und dem Außenbereich vor. „Im Süden wird es eine große Terrasse geben, dazu eine Sandspielfläche mit Matschecke“, berichtete Füllemann. Der Balkon im Obergeschoss soll wettergeschützt gestaltet werden und für die Fassade hat er unbehandeltes Holz vorgesehen.