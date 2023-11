Mord in eingeschneiter Berghütte: FC Scheuring spielt Theater

Die Abteilung des FC Scheuring führt ein Kriminalstück in der Lechrainhalle auf. Premiere ist diesen Samstag.

Um einen ganz besonderen „Hüttenzauber“ dreht sich das Kriminalstück der Theaterabteilung des FC Scheuring, das am Samstag, 18. November, in der Lechrainhalle Premiere feiert. Der Dreiakter von Elfriede Wipplinger erzählt die Erlebnisse von acht Personen, die sich auf einer Berghütte zu einem gemütlichen Ski-Wochenende verabredet haben. Anfangs geht es lustig und harmonisch zu und der Jägertee lockert Zunge und Umgang, informiert der Verein.

Doch dann beginnt es unaufhörlich zu schneien und die Extremsituation bringt zwischenmenschliche Verwerfungen zutage. Konflikte und Spannungen brechen auf und werden durch den anhaltenden Schneefall verstärkt. Die Hütte wird zur Falle. Angst und Beklemmung machen sich breit. Als dann auch noch ein Schneesturm droht, die Berghütte zum Einsturz zu bringen, bricht die oberflächliche Fassade der Anwesenden vollends zusammen. Zum Glück für alle stürzt die Hütte doch nicht ein, doch es ist ein Mord geschehen. Kommissarin Kern ist dem Täter auf der Spur. Wird sie ihn überführen können?

Regie führt Peter Geske. In den kleineren und größeren Pausen sorgt die Trachtenkapelle Scheuring für gute Unterhaltung. Die Aufführungen finden am 18., 19., 24., 25. und 26. November 2023 jeweils ab 20 Uhr in der Lechrainhalle in Scheuring statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten können vorab über die E-Mail-Adresse julia.aumueller@fc-scheuring.de oder telefonisch (Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr) beziehungsweise per WhatsApp unter 0170/1875048 (Rudi Aumüller) bestellt werden. Reservierte Karten liegen bis 30 Minuten vor Aufführungsbeginn an der Abendkasse bereit.