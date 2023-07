Carsharing ist jetzt auch in Schöffelding möglich

Auch in Schöffelding gibt es jetzt ein Auto zur gemeinsamen Nutzung. Wie das Carsharing funktioniert.

Ein neues elektrisches Fahrzeug steht künftig in Schöffelding interessierten Mitgliedern des Carsharing-Vereins Schondorf zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um das bereits aus Windach bekannte Modell Renault Zoe. Das Auto steht beim Feuerwehrhaus, wo auch eine für das Carsharing installierte Wallbox das Auto mit bis zu 22 Kilowatt schnell geladen wird.

Inzwischen sind in Schöffelding sieben neue Mitglieder (bei bereits zwei bestehenden Mitgliedschaften) in den Verein eingetreten, berichtet der Windacher Klimamanager Dr. Daniel Gehr. 18 Fahrerinnen und Fahrer sind registriert. Die Gemeinde unterstützt das Projekt auch. So könne nach ersten Kalkulationen und den Erfahrungen aus Windach das Auto wirtschaftlich betrieben werden. Teilweise werden sogar Familienzweitwagen abgeschafft oder eine anstehende Neuanschaffung ausgesetzt.

Das sind die Bedingungen für eine Mitgliedschaft beim Carsharing-Verein

Die Buchung des Autos läuft unkompliziert über einen Online-Kalender. Abgerechnet wird nach den Eintragungen im Fahrtenbuch. Die Kosten belaufen sich neben den Mitgliedsbeiträgen für den Verein (600 Euro einmalige Einlage, 50 Euro Aufnahmegebühr) auf eine Zeitgebühr (ein Euro/Stunde) und eine Kilometergebühr 35 Cent/Kilometer). Die Abrechnung und Mitgliederverwaltung geschieht durch ehrenamtliches Engagement aus der Bürgerschaft.

Weitere Fragen beantwortet der Carsharing-Verein auf seiner Website. Wer Interesse hat, in Schöffelding das Auto zu nutzen, wendet sich an den ehrenamtlichen Auto-Paten Ingmar Bertling oder direkt an den Carsahring-Verein (schoeffelding@mobi-ll.de). (AZ)

