Die Straße zwischen Schöffelding und Schwabhausen soll asphaltiert werden

Die Verbindung von Schöffelding nach Schwabhausen gehört zu den wenigen nicht asphaltierten Straßen im Landkreis. Das soll sich jetzt zumindest teilweise ändern.

Aufgrund eines Antrags der Jagdgenossenschaft Schöffelding hat der Verkehrsausschuss des Windacher Gemeinderats über eine mögliche Asphaltierung der Ortsverbindungsstraße Schöffelding-Schwabhausen beraten. Ein Teil dieser Straße wurde zwar bereits asphaltiert, die Strecke durch den Wald ist aber nach wie vor ein wassergebundener Kiesweg. „Ist eine Spritzteerung durch den Waldweg erforderlich oder nicht?“, wollte Bürgermeister Richard Michl ( Freie Wähler) vom Gremium wissen.

Da zuletzt die Verbindung Ramsach-Eresing mit einem Straßenbelag versehen wurde, würde eine Asphaltierung eine zusätzliche Verbindungsmöglichkeit Richtung Eresing schaffen und damit das Radwegenetz aufwerten, heiß es dazu im Ausschuss. Die Kosten für die betreffende, rund einen Kilometer lange Strecke schätzt Michl auf etwa 50.000 Euro.

Auch die Grünen sind für eine Asphaltierung der Straße nach Schöffelding

Zwar sei das viel Geld, sagte Sven Sautter (Biklo/Grüne), dafür habe man dann aber viel länger Ruhe. Sautters Fraktionskollege Christoph Köhl nannte als Argument für eine Spritzdecke, dass die Straße dadurch schmaler wird. „Generell wachsen nicht geteerte Wege mehr in die Breite und müssen dann immer wieder neu hergerichtet werden.“ Auch Wolfgang Hesse (Schöffelding) sah Handlungsbedarf: „Zwar sieht die Straße momentan noch gut aus, das kann sich aber in einem halben Jahr ändern, wenn sich wieder Löcher ausbilden.“ Es wäre eine saubere Sache, wenn man diesen Teilbereich abschließe.

Zur Erweiterung des Radwegenetzes empfahl der Verkehrsausschuss daher eine Spritzteerung der Ortsverbindungsstraße bis zur Kreuzung mit der jüngst asphaltierten Straße Ramsach-Eresing.

Zudem soll in Windach die Burgleitenstraße ab der Autobahnunterführung bis zur Landsberger Straße ausgebaut und mit einer Spritzteerung versehen werden (500 Meter lang, vier Meter breit). Eine weitere Empfehlung an den Gemeinderat betrifft den Teilausbau der Waldstraße in Schöffelding mit einer Spritzdecke im Bereich des Hangs (150 Meter lang, drei Meter breit).

