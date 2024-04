Schöffeldinger Kunst-Markt kommt mit neuem Konzept und Schwung

Seit vielen Jahren findet bei der Töpfermeisterin Rita Roth in Schöffelding am 1. Mai der "Markt der Meisterinnen und Meister" statt. Jetzt ist auch die Polsterei von Bianka Pröll mit von der Partie.

Wenn in Schöffelding am 1. Mai der Maibaum allmählich senkrecht steht, öffnet wieder der "Markt der Meisterinnen und Meister" – und zwar mit neuem Konzept und neuem Schwung. Wie gewohnt sind die Stände der Kunsthandwerker im Garten der Töpfermeisterin Rita Roth und ein paar Meter weiter an der Hauptstraße warten die neuen Räume der Polsterei von Bianka Pröll auf Besucher.

Das ungeschriebene Motto bei Rita Roth lautet, wie es in einer Mitteilung heißt: Hier ist nichts „von der Stange“. Zum Beispiel maßgefertigten Kleidungsstücke der Iglinger Schneidermeisterin Adele Zencominierski, gleich ob individuell gestaltete Trachtenmode oder Haute Couture, oder die Schmuckstücke der Landsberger Goldschmiedemeisterin Barbara Helleis. Echt scharfe Schmuckstücke sind die Produkte von Alfons Bolley aus Peiting: Messer mit handgeschmiedeteten Damaszenerklingen, gefasst in edle Holzgriffe. Und wer ein nicht ganz so scharfes Messer oder Schere dabeihat, kann es von Bolley schleifen lassen.

Auch Garten- und Backkunst sind beim Markt in Schöffelding geboten

Gartenkunst ist das Metier von Franz Wiedemann. Der Landsberger Gärtner bringt nicht nur selbst gezogene Pflanzen mit, sondern auch guten Rat für Besucher, die den eigenen Garten zum Kunstwerk gestalten wollen. Und natürlich ist Töpferware von Rita Roth zu sehen – vom großen Brottopf bis zur Rosenkugel und Porzellangeschirr. Handarbeit ist daneben auch das Schmalzgebackene, das beim Schöffeldinger Markt der Weldener Küchlebäcker Dieter Wagner verkauft.

Ein paar Meter weiter an der Hauptstraße befindet sich die Polsterwerkstatt von Bianka Pröll, die aus einem alten Möbeln Schmuckstücke werden lässt. Dazu passen Kunstwerke wie die Bilder der Windacher Malerin Gabi Becker und Skulpturen der Schöffeldinger Holzbildhauerin Daisy Fischer. Im Polster-Atelier spielt von 13 bis 16 Uhr das Gitarrenduo „MehrSaiter“, Stefan Hartmann und Ingo Häberlein aus Weilheim.

Stelzer wandern auf der Hauptstraße in Schöffelding

Für den organisatorischen Rahmen sorgt der Landsberger Verein „die KunstBaustelle“. Junge Mitglieder des „Theaters auf Stelzen“ verbinden am 1. Mai die beiden Schöffeldinger Kultur-Marktplätze: Gegen 15 Uhr steigen die jungen Darsteller an der Töpferei auf die Stelzen und wandern auf der Hauptstraße zur Polsterwerkstatt. Zuletzt war die Gruppe bei der Biennale in Venedig zu sehen – diesmal reicht ein Ausflug nach Schöffelding. (AZ)

