Auto kollidiert mit Leitplanke an Schondorfer Bahnübergang

In Schondorf kracht ein Pkw wohl witterungsbedingt in eine Leitplanke. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Bahnmitarbeiter hat die Dießener Polizei am Samstag über eine beschädigte Leitplanke am Bahnübergang in Schondorf informiert. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Pkw aufgrund der starken Schneefälle Anfang Dezember witterungsbedingt mit der Leitplanke kollidiert war.

Dabei verlor er sein Wiesbadener Kennzeichen, das von den Streifenbeamten vor Ort sichergestellt und dem Pkw zugeordnet werden konnte. Hinweise zum Fahrzeugführer werden unter der Telefonnummer 08807/92110 entgegengenommen. (AZ)

