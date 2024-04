Im Studio Rose: Walter Mayer und das Streben zur Mitte

Plus Die Ausstellung "Im Labyrinth" beschreibt ein Lebensthema des Schondorfer Künstlers Walter Mayer. Im Atelier Rose gibt es parallel eine auf- und anregende Installation.

Der Mensch auf seinem Lebensweg – eingezwängt in Regularien, über Tiefschläge und Höhenflüge bis zu endgültiger Erfüllung – das beschäftigt den Schondorfer Künstler Walter Mayer zeit seines Lebens. Im Studio Rose sind unter dem Titel „Im Labyrinth“ noch bis Sonntag 5. Mai, frühere und aktuelle Arbeiten zum Thema ausgestellt.

Mayer, der viele Jahre im Landheim Schondorf Kunst unterrichtete, hat auf den großformatigen Werken antike Labyrinthe genau nachgezeichnet. In dieser strengen Geometrie tanzen, purzeln, gehen bis zu 300 Figuren, von denen keine der anderen gleicht und die doch eines verbindet: Sie alle streben zur Mitte hin. Geometrie und Figürliches – diese beiden Gegensätze dominieren die Bilder. Farbe ist als gestalterisches Element nicht wichtig, sie ist höchstens schwach verwendet. Viel mehr Aussagekraft haben die Figuren, die, haben sie den Eingang in ihr Lebenslabyrinth noch nicht geschafft, grau und düster wirken.