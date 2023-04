Papierhersteller UPM baut 135 Stellen in Schongau ab

Die Nachfrage für Papier ist massiv eingebrochen. Das Unternehmen legt deshalb eine Maschine im Schongauer Werk still.

Es muss für die Mitarbeitenden ein Schock gewesen sein. Der Papierhersteller UPM hat kürzlich Sparmaßnahmen angekündigt. 135 Stellen stehen am Standort Schongau auf der Kippe.

Man plane die Kapazitäten für ungestrichene Publikationspapiere an eine langfristig profitable Kundennachfrage anzupassen. Das heißt: Die Papiermaschine 6 am Standort Schongau soll dauerhaft stillgelegt werden und damit bis Ende Juni 2023 165.000 Tonnen weniger Papier produziert werden. Der Standort im österreichischen Steyrermühl, dass deshalb ein halbes Jahr früher als geplant gänzlich schließt.

Die Papierproduktion auf den "wettbewerbsfähigen Maschinen" 7 und 9 bei UPM Schongau soll fortgeführt werden. Der Plan hätte Auswirkungen auf insgesamt 135 Arbeitsstellen am Standort Schongau. "Die Mitarbeiterverhandlungen und Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern wurden umgehend aufgenommen. Es ist geplant, die Papiermaschine nach Abschluss der Mitarbeiterverhandlungen zu schließen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Seit Februar herrscht teilweise Kurzarbeit bei UPM in Schongau

Ende Februar wurde bereits in einigen Teilbereichen Kurzarbeit eingeführt. Dennoch sei der nun verkündete Stellenabbau für das Personal ein Schock gewesen, berichtet Werksleiter Wolfgang Ohnesorg, der selbst überrascht war. "Das war so nicht abzusehen", sagt Ohnesorg. "Wir haben eine massive Überproduktion und müssen reagieren, um wieder wettbewerbsfähig zu werden."

Standortleiter Wolfgang Ohnesorg von UPM in Schongau. Foto: Michael Kerler

Das Papier, das bislang auf der Maschine PM 6 in Schongau gedruckt wurde, soll nun auf andere Maschinen verlagert werden. "Wir wollen versuchen, unsere Produktionsmengen von 700.000 Tonnen halten zu können", sagt Ohnesorg. Das gilt auch für das Personal. Man werde jetzt mit dem Betriebsrat die Gespräche über einen Sozialplan aufnehmen. Geplant sei, den Abbau möglichst verträglich über natürliche Fluktuation zu gestalten und mit so wenig Kündigungen wie möglich auszukommen. "Wir wollen möglichst viele Mitarbeiter behalten", so der Werksleiter.

Unternehmen will möglichst sozialverträglich vorgehen

"Der anhaltende strukturelle Nachfragerückgang im Bereich grafischer Papiere veranlasst uns auch weiterhin, eine kosteneffiziente Produktion zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass unsere Anlagen unter allen Umständen effizient produzieren", sagt Massimo Reynaudo, Executive Vice President des Unternehmens. "Wir sind uns bewusst, dass dies schwierige Nachrichten für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die über einen langen Zeitraum ihre Loyalität und ihr Engagement unter Beweis gestellt haben", betont der Manager. UPM sei bemüht, die Maßnahme möglichst sozialverträglich umzusetzen.

UPM Schongau beschäftigt rund 540 Mitarbeiter und produzierte bislang auf drei Papiermaschinen jährlich über 740.000 Tonnen Rollendruckpapiere. Seit der Standortgründung 1887 prägt die Papierfabrik die Stadt und ihre Bürger und Bürgerinnen.