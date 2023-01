Bürgermeisterin gratuliert ältestem Schwiftinger zum 95. Geburtstag

Schwiftings Bürgermeisterin Heike Schappele gratuliert Adalbert Kotz zum 95. Geburtstag und hebt die Verdienste des ältesten Bürgers der Gemeinde hervor.

Zu seinem 95. Geburtstag und dem damit im Moment ältesten Bürger der Gemeinde Schwifting gratulierte Schwiftings Bürgermeisterin Heike Schappele nun Adalbert Kotz, der seinen Ehrentag zusammen mit seiner Familie beim Dorfwirt in Schwifting und anschließend zu Hause feierte. "Herr Kotz ist ein über die Landkreisgrenzen hinaus überaus beliebter Bürger der Gemeinde Schwifting und integrierte sich durch seine hilfsbereite und große Freundlichkeit schnell in den Vereinen in Schwifting", informiert die Rathauschefin

1963 baute der gelernte Maurermeister in Eigenleistung mit seiner Frau Ursula ein Haus in Schwifting, zog drei Kinder auf, die ihm und seiner Frau inzwischen zehn Enkel und elf Urenkel schenkten. "Herr Kotz war über 50 Jahre Revierpächter oder Mitjäger im Schwiftinger Revier und betrieb zusammen mit seiner Frau Ursula eine Haflingerzucht. Er war, solange seine Gesundheit es zuließ, stets eine Institution in der Gemeinde Schwifting durch seine 'Schwiftinger Stubnmusik' und seine Gedichte, die er immer in ruhiger und stiller Art mit seinem nie versteckten Dialekt zum Besten gab. Seine 'Schwiftinger Weihnachtsgeschicht'n' sind unvergessen, die legendären Bierfeste im Höhenweg und seine Nikolausbesuche im Kindergarten und in den Vereinen waren im Dorf stets herbeigesehnt und beliebt", betont Schappele.

Der Schwiftinger kümmerte sich um Findeltiere



Die Bürgermeisterin selbst erinnert sich an viele Kindheitsstunden, die sie bei der Familie Kotz und den dort aufgezogenen Findeltieren wie Rehkitzen, Hasen und Raben verbrachte, und an die Hühner, von denen auch die Bürgermeisterin ein Zwerghühnchenpaar von ihrem Taschengeld kaufte. Schappele wünschte dem Jubilar von Herzen noch viele gesunde und glückliche Jahre und dankte ihm für sein Engagement und seine Leben und Wirken in der Gemeinde Schwifting. (AZ)

Lesen Sie dazu auch