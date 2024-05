Geparktes Auto wird in Schwifting angefahren

Am Montagvormittag kommt es in Schwifting zu einer Unfallflucht. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Am Montagvormittag zwischen 8.45 Uhr und 11.30 Uhr ist auf dem Parkplatz einer Senioreneinrichtung an der Schwiftinger Dorfstraße ein geparkter Mercedes-SUV am hinteren rechten Eck angefahren und beschädigt worden. Der Verursacher verließ laut Polizei die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)

