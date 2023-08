Schwifting

vor 32 Min.

Schwifting feiert beim Dorffest zwei Ehrenbürger und die Kapelle

Plus Die Gemeinde Schwifting ernennt erstmals in der Geschichte des Dorfes zwei Menschen zu Ehrenbürgern. Die Pfarrei zeigt ihre neue ausgestattete Jakobskapelle.

Von Ulrike Reschke Artikel anhören Shape

Mehrere Gründe zu feiern hatte die Gemeinde Schwifting am Feiertag Mariä Himmelfahrt. Das jährlich an diesem Tag stattfindende Dorffest bildete den sonnig-strahlenden Rahmen für verschiedene Ehrungen und die Segnung der frisch renovierten, neu ausgestatteten Jakobskapelle. Nach dem Festgottesdienst mit der traditionsgemäßen Weihe von Kräuterbuschen wurden an diesem Tag – erstmals in der Geschichte des Dorfes – zwei verdiente Männer zu Ehrenbürgern ernannt: Altbürgermeister Benedikt Brandmeir, der von 1984 bis 2002 die Geschicke der Gemeinde leitete, und Dr. Alois Koch, Chronist, Archivpfleger und ehemaliger Gemeinderat, der sich unter anderem für die Renovierung der Jakobskapelle einsetzte. „Schwifting hat noch keinen Ehrenbürger, wir haben alles durchforstet“, sagte Zweiter Bürgermeister Michael Beschorner vorab unserer Redaktion. „Das ist ein Titel, den noch niemand hat“, gratulierte Bürgermeisterin Heike Schappele Brandmeir, um anschließend die Ehrenbürgerwürde auch an Alois Koch zu verleihen.

Das verlief das Dorffest in Schwifting

Anders als geplant verlief der Kirchenzug von der Pfarrkirche St. Pankratius nicht direkt zur Jakobskapelle, sondern zunächst zum Festplatz beim Bürgerhaus. Dort holte Pfarrer Martin Rudolph zusammen mit den Ministrantinnen und Ministranten wartende Gläubige ab, um gemeinsam über den ehemaligen Brandmeir-Hof zur Jakobskapelle zu ziehen. Dort hatten sich bereits viele weitere Frauen und Männer, einige mit Kräuterbuschen in den Händen, versammelt, um der Segnung beizuwohnen. „Die Kapelle liegt nicht nur an der Landsberger Straße, sondern auch an einem der Jakobswege in Europa“, sagte Pfarrer Martin Rudolph. Er wünsche, dass künftig auch einige Pilger daran vorbeikommen und hier einkehren. Mit Gebeten und Gesang, Weihwasser und Weihrauch wurde die Jakobskapelle gesegnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen