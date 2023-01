Theaterverein Schwifting zeigt die Komödie "Da Leftutti"

Mit einer Komödie von Peter Landstorfer tritt der Theaterverein Schwifting in diesem Jahr auf. Premiere ist am 20. Januar.

In Schwifting heißt es ab 20. Januar 2023 „Vorhang auf“ für die bayerische Komödie „Da Leftutti“ von Peter Landstorfer. Diese zeigen die Mitglieder des Theatervereins im Bürgerhaus. Karten können bereits reserviert werden.

Und darum geht es in der Komödie: Die Eltern von Lenz und Öttl Hopfmoar haben seinerzeit den Müllerbräu zwischen den beiden Brüdern aufgeteilt. Eigentlich hätte der Ältere der beiden Brüder, Lenz, die Brauerei bekommen müssen und der jüngere Öttl die Mühle. Da aber Lenz schon immer der „Leftutti“ der Familie war, bekam Öttl die Brauerei.

Der Brauereibesitzer versorgt seine falschen Freunde mit Geld

Der gutmütige Lenz beschwerte sich nie und arbeitete immer fleißig in seiner Mühle vor sich hin. Sein Bruder Öttl jedoch wandelte sich zum spendablen Brauereibesitzer, der seine falschen Freunde immer großzügig mit Geld versorgt.

Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes: Die Brauereiquelle versiegt und Öttl hat kein Wasser mehr zum Brauen. Seine Existenz ist bedroht und somit auch die Geld-Zapfquelle seiner Freunde. Schnell sind sich seine beiden Freunde, der Bürgermeister Brenninger und Deischl Schubs, genannt „Da Schiaber“, einig, dass Öttl die Quelle seines Bruders mitnutzen soll.

Doch Lenz denkt gar nicht daran. Also bleibt nur eines, man muss ihm die Quelle abluchsen. Dazu sind den Freunden alle Mittel recht, ob Sabotage, Ausgeistern oder was auch immer - die Zuschauerinnen und Zuschauer werden es sehen.

Gespielt wird am 20., 21., 27. und 28. Januar und am 3. und 4. Februar jeweils ab 20 Uhr. Die Sonntagsvorstellungen am 22. und 29. Januar und am 5. Februar beginnen bereits um 18 Uhr im Bürgerhaus Schwifting. Kartenreservierungen sind täglich bis 20 Uhr unter Telefon 08191/2804 möglich. (AZ)