Werkzyklus von Karl Witti wird erstmals in Schwifting präsentiert

Der Kunstpreisträger des Landkreises ist vor eineinhalb Jahren gestorben. Im Kunstraum begegnet sein Werk den Besuchern ganz neu.

Nur noch bis Sonntag, 23. Juli, haben Interessierte Gelegenheit, die Ausstellung „Karl Witti – Bild und Text“ im Kunstraum Schwifting zu besuchen. Und sie sollten dies nutzen, denn eine Verlängerung und Wiedereröffnung der Präsentation nach den Sommerferien wird es, wie die Galeristen Eric Gand und Kurt Tykwer nun mitteilten, aus versicherungstechnischen Gründen diesmal nicht geben.

Gezeigt werden Arbeiten des im Januar vergangenen Jahres verstorbenen Künstlers aus dem Werkzyklus „Gegenwelten – Reise in die Jugend“. Eine Hommage an die Protagonisten der 1968er-Bewegung sowie aus der Reihe „Baumgedichte“ (1993 bis 1996), einer künstlerischen Inszenierung von Lyrik zu Bäumen quer durch die Epochen der Literaturgeschichte. Und schließlich Zeichnungen aus Wittis „Notizen aus dem Pflaumdorfer Moos“, mit denen der damalige Neu-Eresinger in den Austausch mit den „Charakter-Bäumen“ der ihn umgebenden Naturlandschaft trat und seine Gedanken und Stimmungen mit Feder und Tusche festhielt.

Besonders für diese in den 1990er-Jahren entstandenen Blätter ist der enge Bezug von Bild und Text nicht ein, sondern das Gestaltungsmittel, um zu einer vertieften Form des Ausdrucks zu gelangen. Auf diese Verquickung zweier sich wechselseitig kommentierender und verstärkender Artikulationsarten weist der Kunsthistoriker Christian Burchard hin, wenn er als die Grundkonstante im Werk Wittis, dessen „bildhaften, dialogischen und literarischen Bezug zur Natur“ kennzeichnet.

Karl Witti (1947-2022) vor dem Eingang zu seinem Atelier in Eresing. Foto: Minka Ruile

Erstmals öffentlich präsentiert werden im Kunstraum Schwifting indes Arbeiten aus den Jahren 2015 bis 2018. Im 13-teiligen Werkzyklus „Riders on the storm“ tritt neben Zitat und Zeichnung als drittes Element die Applikation, häufig in Form einer ausgestalteten, alten Streichholzschachtel. Der langjährige Theatermaler und Leiter der Werkstatt der Oberammergauer Passionsspiele verschaffte besonderen Preziosen, wie einem 50-Pfennigstück mit dem Relief eines Kindes, das einen Baum pflanzt, in diesen kleinen Schatzkästlein ihre ganz eigene Bühne und Wirkungskraft. Und vollendet in der Verdichtung und Zusammenführung aller in langen Schaffensjahren erprobten Gestaltungsmittel und Techniken seine Kunst.

Karl Witti, Kunstpreisträger des Landkreises Landsberg 2018, nun, eineinhalb Jahre nach seinem Tod, in einem bislang unbekannten Werkzyklus begegnen und neu kennenlernen zu dürfen, ist das bewegende Erlebnis der aktuellen Ausstellung in Schwifting. Ihn zudem noch einmal deutlich wahrzunehmen als empfindsamen Künstler, der sich, lange bevor die Gesellschaft dies zum Thema erhob, von der Natur berührt und eben deshalb besorgt um sie zeigte, ist beglückend und für alle „Unberührbaren“ beschämend zugleich.

Ein Gefühl allerdings, das Besucher seiner subtil wirkenden Bilderwelten eher beschleicht, als dass Witti es seinen Werken auch nur ansatzweise implementiert hätte. Als leisem Erzähler, der sich Welterfahrung in seiner Kunst zuallererst selbst zu vergegenwärtigen sucht, anstatt lautstark Wahrheiten zu verkünden, neigt man sich ihm umso interessierter zu. Karl Witti, ein Maßvoller in einer alles Maß verlierenden Welt – das ist es, das diesen Künstler so wichtig macht und ihm eine Vorbildfunktion sogar für Rezipienten verleiht. Jeder Superlativ in der Beschreibung seines Werks wirkt deplatziert und zerschellt an der Uneitelkeit seines Schöpfers – eine Seltenheit im heutigen Kunst„betrieb“.

„Karl Witti – Bild und Text“, eine Ausstellung mit über 30 Werken des vor eineinhalb Jahren verstorbenen Malers und Zeichners im Kunstraum Schwifting ist zu sehen am Sonntag, 23. Juli, von 15 bis 17 Uhr sowie vorher nach Vereinbarung unter info@kunstraum-schwifting.de