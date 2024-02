Silber für Maximilian Lohse bei deutscher Meisterschaft

Maximilian Lohse aus Schondorf ist erfolgreicher Leichtathlet. Bei der deutschen Meisterschaft der Special Olympics ist er auf Skier schnell unterwegs.

Auf der Tartanbahn ist Maximilian Lohse aus Schondorf eigentlich "zu Hause" wenn es um sportliche Erfolge geht. Doch der 32-jährige Sportler mit geistiger Behinderung ist auch auf den Langlaufski schnell unterwegs. Dies bewies er bei der nationalen Meisterschaft der Special Olympics in Oberhof.

Obwohl das Wetter nicht wirklich mitspielte und auch die Schneeverhältnisse alles andere als optimal waren, präsentierte Oberhof den Sportlerinnen und Sportler sehr gute Rahmenbedingungen. Maximilian Lohse ging dort über die 7,5 Kilometer Freistil, die in der Skating-Technik absolviert wurden, an den Start. Um einen Sturz zu vermeiden, ging der Schondorfer den Wettkampf etwas verhalten an, dennoch reichte es fürs "Treppchen": Am Ende wurde er Zweiter und damit deutscher Vizemeister.

Maximilian Lohse war auch LT-Sportler des Jahres

Es ist nicht der erste Erfolg für Lohse im Wintersport. Bei den World Winter Games der Special Olympics gewann er in Schladming Gold, ein Jahr später, 2018, wurde Lohse auch zum "LT-Sportler des Jahres" gewählt. Bereits 2013 war er für die Special Olympics nominiert gewesen, hatte aber aus privaten Gründen absagen müssen. (AZ)