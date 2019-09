vor 3 Min.

In Schondorf wird wieder auf dem Höhenweg gelaufen

Der TSV Schondorf lädt wieder zum Höhenweglauf ein. Für die Veranstaltung am 14. September kann man sich schon anmelden.

Der TSV Schondorf veranstaltet wieder seinen Höhenweglauf und plant ein neues Rekordteilnehmerfeld. Dazu setzt der Verein nun auch auf zeitgemäße Technik.

Der TSV Schondorf lädt wieder zum Höhenweglauf ein. Am Samstag, 14. September, richtet der TSV Schondorf dieses Event für die Läufer schon zum siebten Mal aus. Die Startnummernausgabe sowie Start und Ziel sind am Sportgebiet in Schondorf.

Beim Höhenweglauf gibt es mehrere Distanzen

Die Ausgabe der Startunterlagen ist von 9 bis 14 Uhr am Wettkampftag möglich. Um 15 Uhr startet dann der Bambinilauf über 200 Meter. Eine Viertelstunde später beginnt der Kinderlauf über eine Distanz von 400 Metern. Die Rennen über die zwei, fünf und zehn Kilometerdistanz starten danach gegen 15.30 Uhr, ebenso der Halbmarathon und das Nordic Walking.

Knackt man die 200-Teilnehmer-Marke?

Die Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant. Die Anmeldung für die Rennen ist online möglich. Im vergangenen Jahr waren 160 Teilnehmer am Start, bislang konnte die 200er-Marke nicht geknackt werden, darauf arbeitet man aber beim TSV hin – vielleicht klappt es ja in diesem Jahr.

Diesmal gibt es auch eine Chip-Zeitmessung, teilt der Veranstalter mit. Nachdem es im vergangenen Jahr Probleme gegeben hatte, wurde nun umgestellt. (lt)

