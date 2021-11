Erster Heimkampf

Emmenhausen will punkten

Auch die Bäume der Emmenhausener Luftgewehrschützen wachsen also nicht in den Himmel. Nach jahrelangem Siegeszug musste der Neuling in der Oberbayernliga West zwei 2:3-Niederlagen einstecken. Aber schon am Sonntag, beim Heimkampf, kann man wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Die Burgschützen sind nun mit ausgeglichenem Punktekonto ins Mittelfeld zurückgefallen. Gegen Gundelsdorf kam ausgerechnet die bislang überragende Isabell Balser im Spitzenduell nicht an ihre gewohnten Ergebnisse. In Normalform wäre ein Erfolg kein Problem gewesen. Dafür hatte Fabian Scheitle mit einem fälligen Stechschuss die Nase vorn. Den zweiten Einzelpunkt besorgte in gewohnter Stärke Julia Balser.

Gleich zwei Mal fehlte der jungen Truppe aus dem Waaler Ortsteil das nötige Wettkampfglück beim 2:3 gegen Mering. Julia Balser scheiterte um einen Ring wie Amanda Hofer, die für ihre bislang beste Saisonvorstellung nicht belohnt wurde. So reichten die Einzelsiege durch Isabell Balser und Fabian Scheitle nicht ganz für den Mannschaftserfolg.

Am Sonntag nun steht sportlich hoher Besuch in Emmenhausen an: Die Burgschützen treten gegen den Vorletzten Bergheim und den Tabellenzweiten UnterstallII an. In der Auftaktbegegnung gegen Bergheim wird für die Gastgeber viel davon abhängen, in welcher Besetzung der Tabellenvorletzte antritt. Ist Nadja Kübler mit einem Topschnitt von 395,50 Ringen mit dabei, wird es nicht nur für Isabell Balser in der Spitzenpartie sehr schwierig.

Auf jeden Fall in der Außenseiterrolle sind die Burgschützen gegen den Tabellenzweiten Unterstall II. In etwa gleichwertig in ihr Duell gehen nur die Balser-Schwestern Isabell und Julia auf den Spitzenpositionen. Ein gutes Stück gegenüber ihren bisherigen Leistungen zulegen müssten dagegen Florian Völk, Fabian Scheitle und Amanda Hofer, um ihren Konkurrenten gefährlich zu werden. Bei Emmenhausen gibt es laut Setzliste keine Veränderungen in der Aufstellung. (fü)

Zeitplan am 7. November: Gruppe I in Emmenhausen: 9.45 Emmenhausen - Bergheim; 11.15h Unterstall II - Staudheim; 13.15h Emmenhausen - Unterstall II 14.45h Bergheim - Staudheim; Gruppe II in Olching: Olching - Mering; Pentenried - Gundelsdorf; Pentenried - Mering; Olching - Gundelsdorf.

Tabelle

1.Staudheim 4 17:3 8:0

2.Unterstall II 4 14:6 6:2

3.Mering 4 12:8 6:2

4.Emmenhausen 4 10:10 4:4

5.Gundelsdorf 4 8:12 4:4

6.Olching 4 8:12 2:6

7.Bergheim 4 7:13 2:6

8.Pentenried 4 4:16 0:8