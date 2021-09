Schrötter kassiert Strafe

Der Motorradprofi Marcel Schrötter fährt in Aragon bei der Moto2-WM unter die Top Ten. Dann kommt die kalte Dusche

Es hätte ein sehr gutes Ergebnis werden können für den aus Pflugdorf stammenden Motorradprofi Marcel Schrötter. Obwohl er von Platz 15 aus ins Rennen gehen musste, arbeitete sich Schrötter schnell unter die Top Ten, doch nach dem Rennen gab es die kalte Dusche für den 28-Jährigen.

Es war auch im spanischen Aragon ein schweres Rennen für Marcel Schrötter. Das Training verlief nicht nach Wunsch und so blieb ihm nur der 15. Startplatz. Aber Schrötter machte das Beste daraus und arbeitete sich unter die besten zehn Starter. Dabei lieferte er sich mit seinen Konkurrenten harte Zweikämpfe, zwischenzeitlich lag Schrötter sogar auf Platz sieben.

Doch der Japaner Ai Ogura erwies sich als unangenehmer Hitzkopf. Gegen Rennende tauschten die beiden mehrmals ihre Position. In diesem harten Duell ging es eben um diesen siebten Platz. In der letzten Runde glaubte Schrötter diesen Kampf gewonnen zu haben, ehe im nächsten Augenblick sein Widersacher doch noch eine Lücke für eine Gegenattacke fand.

Dieses harte Überholmanöver kostete den 28-jährigen deutschen Moto2-Pilot nicht nur diese eine Position, sondern er verlor dabei jeden Schwung, um auf den vor ihn fahrenden Italiener Fabio di Giannantonio weiter Boden gutzumachen. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben, da im Gegenzug der Spanier Fermín Aldeguer und Schrötters Teamkollege Tony Arbolino ihren Rückstand auf die Streithähne Ogura und Schrötter umgehend wettmachen konnten. Schrötter verlor in der letzten Runde zwei weitere Plätze und kam als Zehnter über die Ziellinie.

Trotzdem muss er auf einen Top-Ten-Platz verzichten: Bereits in der elften Runde hatte Schrötter ein sogenanntes Track-Limit-Warning erhalten. Er hatte also die Streckenbegrenzung überfahren. Und das passierte ihm bei dem Duell in der letzten Runde erneut – damit kassierte er noch eine Drei-Sekunden-Strafe und rutschte auf Platz elf zurück.

„Nach einem schwierigen Wochenende waren wir auf einem guten Weg, ein ordentliches Ergebnis einzufahren. Aber am Ende stehen wir wieder blöd da. Es war heute extrem schwierig zu fahren, was anhand der vielen Stürze leicht zu erkennen ist“, fasst er das Rennen zusammen. Gewonnen hat das Rennen der Spanier Remy Gardner, der auch die WM-Wertung deutlich anführt (251 Punkte), Marcel Schrötter liegt in der WM-Wertung auf Platz neun. (mm)