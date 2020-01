vor 42 Min.

Titel für Turnerinnen

TV Prittriching sahnt ab

Bei den Gerätturn-Gaumeisterschaften des Turngaus Amper-Würm schafften es gleich zwei Turnerinnen des TV Prittriching auf das Siegerpodest.

Im Jahrgang 2004 bis 2006 setzte sich Celina Hirner an die Spitze des mit 15 Turnerinnen besetzten Teilnehmerfeldes. Mit sauber geturnten Übungen überzeugte sie die Kampfrichter. Einzig am Schwebebalken führte ein neu eingebautes Element mit hohem Schwierigkeitsgrad dazu, dass sie das Gerät verlassen musste. Der Vorsprung am Stufenbarren, Boden und Sprung reichte am Ende mit 0,20 Punkten trotzdem zum verdienten Sieg.

Lisa Zickl startete bei den Seniorinnen des Jahrgangs 1994 und älter und verteidigte souverän ihren Titel. Gewohnt konstant, ohne Haltungsfehler, präsentierte sie ihre Übungen. Am letzten Gerät, dem Schwebebalken, ging Zickl auf Sicherheit und gewann mit mehr als einem Punkt Vorsprung.

Bei den aktiven Turnerinnen war Sarah Wölzmüller am Start. Vor dem Schwebebalken, noch auf Platz drei, belegte sie am Ende Rang neun von 23 jungen Damen. (lt)

