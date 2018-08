vor 39 Min.

Viermal Gold für Moritz Geißler Lokalsport

Der VfL Kaufering feiert Erfolge bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften

Zum Ende der Schwimmsaison fanden in Nürnberg die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen statt. Sechs Schwimmer vom VfL Kaufering hatten sich qualifiziert. 604 Schwimmer aus 78 bayerischen Vereinen waren in Nürnberg am Start. Der VfL Kaufering erreichte dabei im Mannschaftsvergleich einen guten 14. Platz. Besonders erfolgreich war Moritz Geißler.

Er war in seinem Jahrgang 2002 über 50 Meter Rücken (29,74 Sek.), 100 m Rücken (1:05,87 Min,), 50 m Freistil (25,97 Sek.) und 100 m Schmetterling (1:03,62 Min.) nicht zu schlagen und durfte sich als bayerischer Jahrgangsmeister feiern lassen. Hinzu kamen drei Silbermedaillen über 50 m Schmetterling (28,10 Sek.), 50 m Brust (33,69 Sek.) und 100 m Freistil (57,68 Sek.). Nicole Fritsch wurde bayerische Vizemeisterin über 50 m Freistil (27,76 Sek.) und 50 m Rücken (31,77 Sek.). Sie erreichte außerdem jeweils eine Bronzemedaille über 100 m Schmetterling (1:08,21 Min.) und 100 m Rücken (1:09,38 Min.).

Patrick Brüsselbach (Jg. 2003) erreichte neben persönlichen Bestzeiten im starken Teilnehmerfeld auch gute Platzierungen: Platz sechs über 50m Freistil (26,83 Sek.), Platz sieben über 100 m Freistil (58,56 Sek.) und Platz acht über 200m Lagen (2:28,37 Min.).

Sein jüngerer Bruder Oliver Brüsselbach (Jg. 2008) erreichte bei seiner ersten Teilnahme an einer bayerischen Jahrgangsmeisterschaft ebenfalls gute Ergebnisse: Er schwamm über 100 m Freistil in persönlicher Bestzeit (1:12,98 Min.) auf Platz sieben (bei 19 Teilnehmern) und erreichte Platz acht über 100 m Rücken (1:28,14 Min.). Auch Lina Danzl (Jg. 2008) hatte ihre Premiere und belegte über 100 m Freistil in 1:16,90 Min. Platz acht und über 100 m Rücken Platz zehn. Lara Danzl (Jg. 2004) wurde über 100 m Brust ebenfalls Zehnte. (lt)

Themen Folgen