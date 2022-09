Erfolgreiches Saisonende auf Sand für Lechrain Volleys

Die Beachvolleyballer der Lechrain Volleys absolvieren einen Turniermarathon. Das U14-Team sichert sich in Nürnberg den Titel bei der Bezirksmeisterschaft.

Zum Abschluss der Beachvolleyballsaison fanden verschiedene Turniere in Sonthofen, Germering sowie die Bezirksmeisterschaft U14 in Nürnberg statt. Mit dabei Sportlerinnen und Sportler von den Lechrain Volleys.

In Franken traten bei einstelligen Temperaturen, heftigem Wind und einigen Regenunterbrechungen Mareile Timmer mit ihrer Partnerin Marlina Seimel vom SV Lohhof als beste der Setzliste an. Die neun Teams starteten in drei Dreiergruppen in der Vorrunde. Mareile und Marlina setzten sich deutlich gegen ihre Gegnerinnen vom TV Hersbruck (15:2, 15:4) als auch gegen ein Duo der Gastgeber vom Post SV Nürnberg durch (15:1, 15:7). Als Gruppensiegerinnen trafen die beiden im Viertelfinale auf ein weiteres Nürnberger Team und gewannen (15:12, 15:4). Auch das Halbfinale gegen Jankovic/Müller (Setzliste 6) vom Post SV Nürnberg war eine eindeutige Geschichte zugunsten der beiden. Mit 15:9 und 15:7 schafften sie den Einzug ins Finale. In diesem trafen sie auf Feuerlein/Jahani vom TSV Zürndorf, die in der Setzliste auf Rang zwei zu finden waren. Das Duo mit LRV-Beteiligung setzten sich ohne Satzverlust durch (15:11, 15:9) und holte sich den Meistertitel.

LRV-Duo gewinnt Turnier ohne eine Niederlage

Auch in Germering nahmen Teams der Lechrain Volleys (LRV) in verschiedenen Konstellationen teil. In der Altersklasse U19 wurde ein gemischtes Turnier, in dem Jungen- und Mädchenteams gegeneinander antraten, veranstaltet. Insgesamt waren elf Mannschaften am Start. Am Schluss belegten Mona Walter/Caja Karpf (SV Mauerstetten) den dritten Platz und Luisa Heiduk/Annabelle Heiduk Rang vier. Sieben Teams der U15 traten bei einem weiteren Turnier alle gegeneinander an. Das LRV-Duo Luisa Heiduk/Mona Walter sicherte sich ohne Niederlage den Sieg. Mareile Timmer und ihre Partnerin Marlina Seimel von SV Lohhof schafften es als Dritte ebenfalls aufs Treppchen.

Beim Mixed-Turnier der Altersklasse U19 traten sieben Mannschaften an, davon drei der LRV. Ganz oben standen am Ende Caja Karpf (SV Mauerstetten) und ihr Partner von den Lechrain Volleys Marco Kostaniotis. Das Team Annabelle Heiduk/Paul Stirn belegte Platz vier. An einem weiteren Turnier der Altersklasse U19 beteiligten sich zwölf Mädchen- und sechs Jungenmannschaften an. Das LRV-Duo Luisa Heiduk/Mona Walter belegte Platz drei. Arne Timmer und Marco Kastaniotis hatte sich nach einem Drei-Satz-Krimi überraschend ins Halbfinale gekämpft. Das verloren sie aber ebenso wie das kleine Finale.

Auch in Sonthofen fand ein Turnier statt. Beim U19-Wettkampf waren drei Teams der Lechrain Volleys am Start – bei eher mäßigen Wetterbedingungen. Das Team Luisa Heiduk/Joana Huber (TV Planegg-Krailling), das erstmalig zusammenspielte, profitierte von Joanas Routine sowie Luisas Aufschlagserien und sicherte sich damit den Sieg. (AZ)

