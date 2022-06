Boule

Der Landsberger Boule-Club feiert ein Jubiläum

Seit 20 Jahren gibt es den Verein BouleOver in Landsberg, das wurde vor Kurzem gefeiert,

Plus Seit 20 Jahren gibt es in Landsberg den Verein BouleOver. Das wird mit einem großen Jubiläumsturnier gefeiert. Die Fans des französischen Nationalsports haben aber ein Problem.

Von Hertha Grabmaier

„Gewonnen habe ich nicht, aber es war ein schöner Tag, an dem ich viele Freunde getroffen habe“, freute sich Fred Rauch, als er mit seinen ebenso zufriedenen Kolleginnen und Kollegen zusammenpackt, um den Heimweg nach Germering anzutreten. Der passionierte Boule-Spieler ist langjähriges Mitglied des dortigen 1. Boule-Clubs, dessen Mannschaft als eine von 28 am großen Jubiläumsturnier teilnahm, zu dem BouleOver anlässlich seines 20-jährigen Bestehens nach Landsberg ins Boulodrome am Mühlbachweg geladen hatte.

