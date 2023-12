Boxer Alain Streicher vom FC Scheuring meldet sich eindurcksvoll zurück

Für Alain Streicher vom FC Scheuring lief es zuletzt nicht nach Wunsch. Bei einer Veranstaltung in Aichach kehrt der Boxer zurück in der Erfolgsspur.

Zuletzt lief es für Alain Streicher, Boxer des FC Scheuring, nicht nach Wunsch – unter anderem musste er sich bei der bayerischen Meisterschaft geschlagen geben. Zuletzt aber kehrte der Scheuringer Boxer wieder in die Erfolgsspur zurück.

Bei der bayerischen Meisterschaft kam Streicher ins Viertelfinale in der Gewichtsklasse bis 80 kg in der Altersklasse Männer. Dort traf er auf Omar Hawel vom TJKV Augsburg. Ziel von Alain Streicher war der Einzug ins Finale, doch es kam anders. Da Streichers Trainer Ronny Spindler wegen eines Lehrgangs für die B-Lizenz DOSG Trainer Leistungssport, den er erfolgreich absolvierte, verhindert war, wurde Alain Streicher von Trainern des BC Piccolo Fürstenfeldbruck unterstützt. Doch es reichte nicht: Streicher verlor nach Punkten.

Alain Streicher gelingt die Revanche

Nach der vierten Niederlage für den Scheuringer musste ein Sieg her. Nach Umstellung der Auslage und sehr schweren Gegnern setzten Spindler/Streicher den Rückkampf gegen Yilli Gjuli vom BC Haan Augsburg an, gegen den Streicher im Sommer verloren hatte. Im Rahmen eines Boxturniers in Aichach wurde die Revanche in der Gewichtsklasse Cruiser bis 83 kg AK Männer ausgetragen. Die Strategie war, die starke Führungshand von Gjuli auszuschalten und selbst den Kampf zu bestimmen. Streicher kam gut in den Kampf rein und erzielte einige klare Treffer. In der zweiten Runde übte Gjuli am Anfang viel Druck aus, Streicher konnte aber dagegenhalten und kontrollierte den Kampf bis zum Schluss.

Trainer Ronny Spindler war sehr zufrieden – er stellte eine deutliche Entwicklung bei seinem Schützling fest. Lob vom Trainer gab es dabei für den Scheuringer Boxer vor allem für die Kontrolle, die Alain Streicher über den Kampf hatte. (AZ)