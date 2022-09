Fight Night Gersthofen: Alain Streicher vom FC Scheuring boxt sich durch

Der Scheuringer Boxer Alain Streicher gewinnt in seiner Alters- und Gewichtsklasse in Gersthofen.

Robin Krasniqi hatte eingeladen zur ersten Fight Night in der Stadthalle in Gersthofen. Am vergangenen Samstag um 18 Uhr ging es los – mit insgesamt vier Amateurkämpfen und sieben Profikämpfen. Die Stadthalle war sehr gut besucht.

Boxer Alain Streicher vom FC Scheuring hatte den zweiten Kampf an diesem Abend in der Altersklasse 2004 Jugend im Halbschwergewicht bis 80 Kilogramm. Sein Gegner Kilian Kraus vom BC Kaufbeuren hatte seinen fünften Kampf, Streicher seinen sechsten.

Taktik: Kampfgeschehen kontrollieren und zielstrebig sein

Trainer Ronny Spindler wollte nach der letzten Niederlage seines Schützlings aus Scheuring dieses Mal mit einer anderen Strategie vorgehen: Den Gegner und das Kampfgeschehen kontrollieren und zielstrebig nach vorne gehen, lautete der Plan.

Die vorgegebene Taktik umzusetzen, ist Streicher im Ring auch gut gelungen, und so konnte er den Sieg einfahren. Zwei der drei Runden haben die Punktrichter für Alain Streicher entschieden. Die Fight Night war also ein voller Erfolg für ihn und es wird höchstwahrscheinlich nicht die letzte Teilnahme gewesen sein. (AZ)

