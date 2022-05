Lösen die Red Hocks Kaufering das Ticket zum Klassenerhalt?

Die Red Hocks Kaufering können im Heimspiel gegen Bonn den Verbleib in der Floorball-Bundesliga absichern. Am Sonntag bauen die Gastgeber auf die Unterstützung der Fans.

Den Bundesliga-Floorballern der Red Hocks Kaufering steht womöglich das entscheidende Spiel in dieser Saison bevor. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Markus Heinzelmann um 16 Uhr die Dragons Bonn. Mit einem Sieg könnte sich der Tabellenzehnte aus Bayern deutlich von den Play-down-Plätzen absetzen, bei einer Niederlage kämen drei unangenehme Endspiele gegen den Abstieg auf die Red Hocks zu.

Youngster Jonas Fellner, der seine erste Bundesligasaison spielt und mit 14 Scorerpunkten bereits zu den torgefährlichsten Kauferingern zählt, erklärt zur Ausgangslage: „Damit wir nächste Saison weiter erstklassig sind, brauchen wir im Saisonendspurt dringend noch Punkte. Bonn befindet sich auf dem elften Tabellenplatz in ähnlicher Lage. Deshalb erwarte ich am Sonntag ein hitziges Spiel.“

Kaufering verschafft sich mit einem Sieg etwas Luft

Bei einem Sieg könnten sich die Red Hocks von jenen Teams, die in die Abstiegsspiele müssen, satte fünf Punkte absetzen – ein gutes Polster bei drei verbleibenden Spielen. Was den Lechfloorballern Mut macht: Vor allem offensiv traten die Roten zuletzt souverän auf. An die Leistungen aus den vergangenen Wochen gelte es nun anzuknüpfen.

Sehen Sie hier die Bilder vom Heimspiel gegen Leipzig:

51 Bilder Die Red Hocks Kaufering spielen sich in einen Torrausch Foto: Thorsten Jordan

Im Team der Bonner steht neben Johannes Weh, der in Kaufering sämtliche Jugendteams durchlief und später den Aufstieg in die Bundesliga feierte, auch ein Nationalspieler: Angreifer Florian Weißkirchen, der derzeit auf Platz zwei der ligainternen Scorerliste rangiert und im Schnitt an zwei von drei Bonner Treffern beteiligt ist. „Auf ihn müssen wir natürlich besonders aufpassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch einige Lösungen erarbeitet, wie wir Bonn als Kollektiv schlagen wollen“, erklärt Trainer Markus Heinzelmann.

Lesen Sie dazu auch

Im Hinspiel zu viele Torchancen vergeben

Im Hinspiel mussten die Red Hocks trotz zahlreicher Torchancen mit 4:7 die Segel streichen, im bedeutenden Rückspiel soll es besser klappen mit der Torausbeute. „Um den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen, sind die drei Punkte gegen Bonn ein Muss“, so Heinzelmann. Was ebenfalls positiv ist: Dem Coach der Kauferinger steht voraussichtlich ein voll besetzter Kader zur Verfügung.

Passend zum wichtigen Spiel hat der Förderverein der Red Hocks Kaufering die Aktion „Volle Hütte“ ausgerufen und plant diverse Aktionen für die Fans: Jeder Dauerkartenbesitzer darf gratis einen weiteren Fan mitbringen. Außerdem gibt es einen Losverkauf, bei dem attraktive Gutscheinpreise der Red-Hocks-Sponsoren sowie Dauer- und Freikarten für die neue Saison warten. Vorbeikommen lohnt sich also gleich doppelt. (lt)