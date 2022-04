U15- Mannschaft der Red Hocks Kaufering holt den Titel

Die U15-Floorballer der Red Hocks Kaufering sind bayerischer Meister. Das soll nicht der letzte Titel in dieser Saison sein.

Der letzte Spieltag der U15-Meisterrunde im Floorball bot den erwarteten Thriller: Drei Teams machten sich Hoffnungen auf den bayerischen Titel – am Ende reckten die Red Hocks Kaufering den Pokal in die Luft.

Ein hochklassiges Spiel lieferten sich die Kauferinger mit der SG Haunwöhr/Ingolstadt, da waren sich im Anschluss beide Trainer einig. Mit Dominik Fellner (Kaufering) und seinem Gegenüber Lukas Ignatzek rückten trotz starker Abwehrleistungen schnell die Torhüter in den Mittelpunkt. Nach zwei Treffern durch Lukas Trieb (3.) und Ferdinand Reichenberger (5.) gelang Haunwöhr erst kurz vor der Pause der Anschluss (18.), doch Tom Zöllner traf nach einem Fellner-Auswurf noch zum 3:1 (20.).

Am Ende müssen Kauferings Floorballer noch mal zittern

Schon kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Zöllner auf 4:1, dann aber war nur mehr Haunwöhr erfolgreich. Mit 4:3 setzten sich die Kauferinger durch und waren vorzeitig Meister. Als solcher gingen die Red Hocks gelöst in das letzte Bayernligaspiel der Saison gegen den SV Nordheim und gewannen 14:2. Damit beginnt die Vorbereitung für die süddeutsche Meisterschaft am 1. Mai in Schriesheim. (lt)

