Fußball-Damen des MTV Dießen kassieren spätes Gegentor

In der Fußball-Bezirksoberliga liefern die Damen des MTV Dießen eine gute Leistung ab. Das glücklichere Ende verbucht aber der Gast aus Höhenrain.

Ein Fußballspiel kann auch spannend sein, wenn es wenig Torraumszenen gibt. Das zeigten die Damen des MTV Dießen in der Partie der Bezirksoberliga gegen den FSV Höhenrain. Im Kampf um Platz zwei hinter Spitzenreiter Wolfratshausen setzten sich mit einem späten Tor die Gäste durch. Nun punktgleich mit Höhenrain, musste das Ammersee-Team Rang zwei dem FSV überlassen.

Über die gesamten 90 Minuten beackerten sich beide Teams intensiv, die Defensivreihen blieben nahezu fehlerlos und ließen nur wenige Torchancen zu. Höhenrain agierte mit viel Ballbesitz und kam immer wieder mit Tempo in die Abschlusszone, Großchancen blieben jedoch aus.

Nur nach Standardsituationen kommt Gefahr auf

Für die größte Gefahr auf beiden Seiten sorgten Standardsituationen. Höhenrain verfehlte nach einem Eckball den langen Pfosten per Kopf nur knapp. Die beste Chance für den MTV Dießen hatte in der zweiten Halbzeit Carolin Bader nach einem Eckball von Zoe Klein, doch sie köpfte den Ball knapp über das Tor.

Das glückliche Ende hatten dann die Gäste auf ihrer Seite. Nach einem langen Einwurf auf der rechten Seite segelte die anschließende Flanke von Carina Schreiner in der 90. Minute genau neben dem Innenpfosten ins Netz. Die MTV-Damen hatten keine Zeit mehr, doch noch zum Ausgleich zu kommen. MTV-Trainer Nico Weis war mit der Leistung seiner Spielerinnen dennoch hochzufrieden. Am Samstag steht das Auswärtsspiel in Eching an. Das Team steht auf Platz zehn in der Tabelle und hat den Klassenerhalt noch nicht gesichert. (AZ)

