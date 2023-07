Fußball

14.07.2023

700 Kinder, Regelkunde und Trost beim Raiffeisencup des SV Fuchstal

Plus Das Fußballturnier des SV Fuchstal für den Nachwuchs ist ein dreitägiges Großereignis. Dabei kommt es durchaus zu kuriosen Szenen. Der Spielplan wird kräftig durcheinandergewirbelt.

Von Andreas Hoehne Artikel anhören Shape

Was für ein Glück, dass der Fuchstaler Sportplatz von hohen Bäumen umgeben ist. Denn unter ihrem Schatten konnten sich angesichts der tropischen Temperaturen, die beim traditionellen Fuchstaler Raiffeisencup herrschten, die Kinder und ihre Eltern zurückziehen. Ebenfalls ins Schwitzen kamen die rund 80 Helferinnen und Helfer des SV Fuchstal, die unter Beweis stellten, wie gut die Sportfamilie am Ort bei solchen Großereignissen zusammenhält. So mancher Tipp war für den Nachwuchs aber nötig.

Gesamtjugendleiter Ralf Klein, der die Organisation der dreitägigen Veranstaltung mit 74 Mannschaften und rund 700 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen zusammen mit der Turnierbeauftragten Kathleen Kraft bewältigt hatte, freute sich besonders darüber, dass auch die aktiven Fußballer der Erwachsenen mitgeholfen hatten. Im Einsatz befand man sich teilweise fast schon eine Woche im Vorfeld. Ärgerlich sei allerdings gewesen, so die Organisatoren, dass aus verschiedenen Gründen am zweiten Tag drei Teams kurzfristig ausfielen, was den Zeitplan durcheinandergewirbelt und für Verspätungen gesorgt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .