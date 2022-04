Der SV Igling rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller der Kreisklasse

Plus Iglings Fußballer verlieren den Anschluss ans Mittelfeld der Kreisklasse Zugspitze. Der Tabellenerste Unterdießen siegt souverän.

Im Ammersee-Derby behielt Gastgeber Schondorf am Ende die Oberhand. Nach einem Doppelschlag vor der Pause konnte Eching zwar im zweiten Durchgang anschließen, Schondorf ließ sich davon aber nicht beeindrucken und machte im Anschluss mit dem verdienten 3:1 den Sack zu.