Rotts Fußballer feiern den Aufstieg in die Kreisklasse

Rott hat als erstes Team im Kreis Landsberg den Aufstieg klar gemacht. Die Fußballer des TSV spielen kommende Saison in der Kreisklasse.

Der TSV Rott hat als erstes Team aus dem Landkreis Landsberg den Aufstieg sicher. Das TSV gewann 4:2 gegen Böbing. Lukas Hofmann (12.) und Johannes Dusch per Elfmeter (53.) legten vor. Böbing kam aber nur zwei Minuten danach per Strafstoß wieder heran. In der 63. Minute war es wieder Hofmann, der den alten Abstand herstellte. Doch die Gäste schafften in der 75. Minute den 3:2-Anschluss. Den letzten Treffer markierte Jonas Rankl in der Nachspielzeit.

Rott hat die ganze Saison darauf hingearbeitet

„Die Freude kann man gar nicht so richtig ausdrücken, man muss dabei gewesen sein“, so Pressesprecher Michael Welzmiller. „Wir haben uns das über die ganze Saison verdient. Und dass es heute auch noch bei einem Heimspiel geklappt hat, besser geht’s gar nicht.“

