Fußball-A-Klasse: TSV Landsberg II holt zu Hofstetten auf

Plus Der Tabellenführer Hofstetten kassiert im Lokalderby die zweite Niederlage in dieser Saison. Verfolger TSV Landsberg II setzt sich dagegen im Stadtderby deutlich durch.

Zum ersten Mal hat es im Jahr 2022 auch den FC Hofstetten erwischt: Mit 0:1 unterlag das Team von Trainer Michael Echter der SG Stoffen/Lengenfeld. Damit schmilzt der Vorsprung vor der zweiten Mannschaft des TSV Landsberg. „Schon möglich, dass die Entscheidung am vorletzten Spieltag fällt“, sagt Echter – dann treffen die beiden Teams aufeinander.