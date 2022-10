Fußball: Bei den Teams im Kreis Zugspitze beginnen die Rechenspiele

Plus Im Fußballkreis Zugspitze nähert sich die Herbstrunde langsam dem Ende. Wer kommt in die Meisterrunde? Ein Team aus dem Kreis Landsberg kann vorzeitig qualifizieren.

Das Rechnen kann beginnen im Fußballkreis Zugspitze: Wie viele Punkte brauchen wir noch, um im Frühjahr in die Meisterrunde zu kommen? Ein Team aus dem Kreis Landsberg kann das Zwischenziel bereits am Wochenende erreichen. Weitere Tabellenführer sind der Meisterrunde schon recht nahe.