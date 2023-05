Fußball

09:37 Uhr

Fußball: Der FC Dettenschwang schließt ohne Makel ab

Plus In der Abstiegsrunde der A-Klasse setzt der FC Dettenschwang ein Ausrufezeichen. Zwei Fußball-Teams treten gar nicht mehr an.

Die Entscheidungen sind in dieser Klasse bereits gefallen. Mit einer Niederlage hat sich die zweite Mannschaft des FC Weil aus der A-Klasse verabschiedet: Mit 0:1 musste man sich bei der SG Biburg geschlagen geben.

Nicht mehr antreten konnte die zweite Mannschaft des TSV Schondorf bei Pöckings Reserve. Der Abstieg der Schondorfer war bereits besiegelt.

