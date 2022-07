Fußball: Der SV Apfeldorf gewinnt den Lech Cup

Der SV Reichling lädt zum Fußballturnier um den Lech Cup ein. Der SV Apfeldorf steht am Ende ganz oben.

Der SV Reichling hatte im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen des Vereins den Lech Cup ausgerichtet. Der SV Kinsau, SV Wessobrunn-Haid, TSV Rott, FA Birkland, SV Apfeldorf und der Gastgeber nahmen am Fußballturnier teil. Am Ende setzte sich der SV Apfeldorf im Elfmeterschießen gegen Rott durch. Bereits 2012 hatten sich die Apfeldorfer den Lech Cup, der von Alt-Landrat Erwin Filser gestiftet wurde, in Reichling geholt.

Die Reichlinger Meistermannschaft von 2001 spielt gegen das aktuelle Team

Ein besonderes Schmankerl folgte, als zur Überraschung der zahlreichen Zuschauer die Reichlinger Meistermannschaft von 2001 gegen die aktuelle Mannschaft ein Spiel austrug. Dabei spielten mehrere Söhne gegen Väter. In der ersten Halbzeit stand es 0:0, die junge Mannschaft siegte dann jedoch mit 4:0.

Reichlings Sportvereinsvorsitzender Hermann Jahl bat alle Spielführer zur Siegerehrung. Hinter Apfeldorf und Rott belegte Reichling Platz drei vor FA Birkland, dem SV Kinsau und dem SV Wessobrunn-Haid.

