Fußball-Kreisklasse: Issing leistet Schützenhilfe für Unterdießen

Plus Der SV Unterdießen baut als Spitzenreiter der Kreisklasse Zugspitze seinen Vorsprung aus. Igling sendet wichtiges Lebenszeichen.

Schützenhilfe vom FC Issing hat Tabellenführer Unterdießen am vergangenen Spieltag der Fußball-Kreisklasse 4 erhalten: Die Issinger erreichten gegen Wildsteig/Rottenbuch ein beachtliches Unentschieden. Zugleich war zu sehen, dass sich der SV Igling noch lange nicht aufgegeben hat.