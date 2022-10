Fußball

19:07 Uhr

Fußball-Kreisklasse: Reichling trifft kurz vor Schluss

Plus In der A-5 verliert Erpfting nach der Heimniederlage gegen Reichling im Kampf um einen Platz in der Meisterrunde an Boden. Schwabhausen feiert Kantersieg.

Artikel anhören Shape

Die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg hat die Zwangspause wegen der abgesagten und verlegten Spiele gut verkraftet: Gegen Stoffen/Lengenfeld gab es einen deutlichen Sieg. „In den ersten 20 Minuten hat die Mannschaft ein richtiges Feuerwerk abgebrannt“, freute sich Jahn-Coach Predrag Vuletic. Nach der Führung ließ man es etwas ruhiger angehen, in Gefahr geriet der Sieg aber zu keinem Zeitpunkt mehr. „In den ersten zehn Minuten nach der Pause war der Gast stärker, aber dann haben wir es souverän runtergespielt“, so Vuletic.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen