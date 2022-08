Fußball

vor 33 Min.

Fußball: Kreisklassen-Aufsteiger Rott bremst Fuchstal aus

Plus Der TSV Rott fährt gegen Fuchstal in der Fußball-Kreisklasse den ersten Sieg ein. Insgesamt neun Treffer fallen in diesem Spiel. Für den anderen Aufsteiger MTV Dießen gibt es erneut ein Unentschieden.

Der FC Hofstetten hat sich als Aufsteiger in die Kreisklasse in der Gruppe 7 schon wieder an die Spitze gesetzt – allerdings ist nach zwei Spieltagen noch keine Tendenz zu sehen. In der Gruppe 8 feiert der Aufsteiger TSV Rott gegen Fuchstal ein richtiges Schützenfest. Und Dießen kassiert in der Gruppe 5 zum zweiten Mal erst spät den Ausgleichstreffer.

