vor 18 Min.

Kreisliga: Jahn holt sich die Maximalpunktzahl für die Meisterrunde

Trainer Marcel Graf hat gut lachen: Er zieht mit Jahn Landsberg als Tabellenführer in die Meisterrunde ein.

Plus Jahn Landsberg setzt sich zum Abschluss der Fußball-Kreisliga in Unterdießen durch. Als einziges Team aus dem Kreis Landsberg steht Jahn in der Meisterrunde.

Dem TSV Utting fehlte es an Konzentration und Biss. In Wildsteig musste sich das Team von Peter Bootz mit 3:1 geschlagen geben. Etwa eine Viertelstunde vor Schluss hätte man noch Ergebniskosmetik betreiben können, doch Jonathan Krukow vergab den Elfmeter. Kurz vor Abpfiff sah Valentin Bootz Rot wegen Notbremse als letzter Mann.

