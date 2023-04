Meisterrunde: Jahn Landsberg holt den ersten Dreier

Plus In der Meisterrunde sind beide Mannschaften von Jahn Landsberg erfolgreich. Finning muss in Bernried einen kuriosen Gegentreffer hinnehmen.

Mit einem Doppelschlag gleich in der ersten Viertelstunde hat Jahn Landsberg in Kreisliga-Meisterrunde gegen Wildsteig-Rottenbuch die Weichen früh auf Sieg gestellt. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, so Jahn-Trainer Marcel Graf, der sich beim 4:1-Erfolg besonders für den zweifachen Torschützen Bastian Dillinger freut. Hinzu kam, dass Keeper Matthias Graf noch einen Elfmeter parierte.

Insgesamt gerecht ist das 1:1 zwischen den Reserven des TSV Landsberg und Peiting. „In der ersten Halbzeit war Peiting besser, in der zweiten wir“, sagte TSV-Trainer Sebastian Baumert. Nach dem Ausgleich der Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte habe man zwar einige Chancen gehabt, diese aber nicht nutzen können.

Dießen klettert in der Tabelle nach oben

Der MTV Dießen holt den zweiten Sieg in der Gruppe C und ist damit punktgleich mit den ersten beiden Teams. „Es war zwar ein schwächeres Spiel von uns diesmal“, meinte MTV-Trainer Philipp Ropers, am Ende zählten auch in Unterammergau nur die Punkte. Nach einer Ecke gingen die MTVler in Führung, es blieb aber bis zum Schluss eine umkämpfte Partie. „Wir haben hinten viel gut wegverteidigt, aber vorne unsere Konter nicht genutzt“, fasste Ropers die Partie zusammen.

Der Gast aus Weil spielte von Beginn an mit viel Druck auf das Issinger Tor. Der Gastgeber wurde über weite Strecken der ersten Halbzeit in die eigene Hälfte gedrängt. Der gut aufgelegte Issinger Keeper konnte zwar häufig die Gästeführung verhindern, was aber nichts am 0:2-Pausenstand änderte. Nach dem Seitenwechsel konnte Weil die Führung auf 3:0 ausbauen. Im Anschluss kämpften sich die Hausherren auf 2:3 heran. Ein Strafstoß der Gäste wurde gehalten und es blieb beim verdienten, wenn auch knappen Sieg für Weil.

Elfmeter sorgt für Diskussion

Ein bisschen glücklich sei der Sieg gegen Söcking gewesen, räumt Predrag Vuletic, Trainer von Jahn Landsberg II, ein. In dem eher zerfahrenen Spiel habe sein Team aber einfach konsequent die Chancen genutzt, auch wenn die Gäste eine sehr gute Mannschaft aufgeboten hatten. Zudem hatte Jahn mit Martin Maier einen überragenden Keeper gehabt, der auch zum Spieler des Tages gewählt wurde.

Ein kurioses Tor hatte es in der Partie Bernried gegen Finning gegeben – das aber am Ende nicht entscheidend war. Beim Stand von 3:1 für Finning hatte es in der 89. Minute einen Strafstoß für Bernried gegeben. „Der Schütze traf den Pfosten, der Ball kam zu ihm zurück und er verwandelte“, berichtet Pressesprecher Thomas Pantele. Ein irregulärer Treffer, da kein Gegner mehr am Ball war, den der ansonsten sichere Schiri aber gab. Am Ende blieb es aber beim 3:2-Erfolg der Finninger.

In einem zum Teil sehr zerfahrenem Spiel verzeichnete Geltendorf früh mit einem Strafstoß die Führung gegen Schwabhausen. Zwar gelang den Gästen der Ausgleich, doch mit der ersten spielstarken Situation des Tages übernahm der TSV wieder die Führung. Nach dem Seitenwechsel machte Geltendorf sein Spiel und erhöhte verdient auf 5:1. Zwar ließ die Heimmannschaft im Anschluss ein wenig nach, mehr als ein zweites Tor sprang aber für Schwabhausen nicht heraus.

Scheuring holt im Abendspiel noch einen Punkt

Breitbrunn hatte die SG Stoffen/Lengenfeld zu Gast. Im ersten Durchgang war es ein Abtasten mit einer leichten Feldüberlegenheit des Gastgebers, der nach Standards gefährlich wurde. Nach dem Wechsel kam Stoffen besser in die Partie und konnte im Anschluss an einen Rückpassfehler die Führung erzielen. Zwar hatte Breitbrunn im Gegenzug den Ausgleich auf dem Fuß, Stoffen aber wiederum konnte seine Chance zum 2:0 nutzen und den Sieg besiegeln.

Keinen guten Start erwischte Scheuring im Heimspiel gegen Landsberied: Die Gastgeber mussten mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine gehen. Umso besser begann aber die zweite Hälfte, denn nach nur fünf Minuten gab es Elfmeter für Scheuring und Manuel Bechmann verwandelte zum Ausgleich. Es blieb eine umkämpfte Partie, in der es viele Gelbe Karten gab, Tore fielen aber keine mehr.

Jahn LL – Wildsteig/R 4:1; 1:0 B. Dillinger (12.), 2:0 Y. Dillinger (18.), 3:0 Süß (27.), 4:0 B. Dillinger (53.), 4:1 Hindelang (71.).

Unterammergau – Dießen 0:1; 0:1 Friedrich (31.).

TSV LL II – Peiting II 1:1; 1:0 Lott (17.), 1:1 Meier (47.).

Issing – Weil 2:3; 0:1 Greinwald (10.), 0:2 Peischer (42.), 0:3 Reisacher (74.), 1:3 Kemmeter (76), 2:3 Kemmeter (83.).

Hofstetten – Fuchstal abges.

Geltendorf – Schwabhausen 5:2; 1:0 Böhm (11./EM), 1:1 Schreiber (28.), 2:1 Rauschmayr (44.), 3:1 Böhm (57.), 4:1 Hörmann (69.), 5:1 Hörmann (70.), 5:2 Schreiber (78.).

Scheuring – Landsberied 1:1; 0:1 Bals (24./FE), 1:1 Bechmann (50./FE)

Jahn LL II – Söcking 2:1; 1:0 Oswald (1.), 2:0 Glass (56.), 2:1 Specht (79.); Rot: Hassert (38./SGS).

Bernried – Finning 2:3; 0:1 Lindner (6.), 1.1 Ischwang (54.), 1:2 Degle (67.), 1:3 Degle (87.), 2:3 Ischwang (89./FE).

Breitbrunn – Stoffen/L. 0:2; 0:1 Krauße (78.), 0:2 Schmelcher (87.).