Schwabhausen beendet die Erfolgsserie des FC Scheuring

Plus Nach zehn Spielen ohne Niederlage muss sich der Tabellenführer der Fußball-A-Klasse 1 erstmals wieder beugen. In der A-5 gibt es im Spitzenspiel keinen Sieger.

Seinen zweiten Sieg in der laufenden Saison feierte der TSV Schondorf II. Mit 3:1 setzte sich das Team gegen die Reserve des SV Prittriching durch. Dabei mussten die Schondorfer erst mal einen Rückstand wegstecken. Erst nach der Pause gelang es den Gastgebern, ihre Torchancen auch zu nutzen.