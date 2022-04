Handball: Der TSV Landsberg ist sicher in der Aufstiegsrunde

Die Handballer des TSV Landsberg stehen in der Bezirksoberliga sicher auf einem der ersten drei Plätze. Ein Spiel steht noch aus.

Schon vor dem Nachholspiel am Donnerstagabend beim TSV Weilheim waren die Landsberger Handballer für die Aufstiegsrunde der Bezirksoberliga qualifiziert. Der SV Pullach hatte auf das für Samstag angesetzte Spiel verzichtet und die Punkte kampflos den Landsbergern überlassen. Das hinderte die Landsberger aber nicht, in Weilheim alles zu geben. Schließlich ging es auch darum, wer die Punkte in die Aufstiegsrunde würde mitnehmen können.

Landsberg begann konzentriert und lag nach 13 Minuten 9:5 vorne. Weilheim kam zwar noch mal ran, aber zur Pause führte Landsberg bereits mit 17:13. Im zweiten Durchgang sah es lange nach einem sicheren Sieg für die Landsberger aus, bis man zehn Minuten vor Ende etwas nachließ und Weilheim auf 25:25 ausglich. Doch Landsberg behielt die Nerven und holte sich mit 31:29 die Punkte. „Das war schon eine gute Leistung der Jungs“, war Trainer Dirk Meier zufrieden.

Die zweite Mannschaft von Herrsching ist in Landsberg zu Gast

Am Sonntag geht es im letzten Spiel der Vorrunde ab 17 Uhr in der Hipper-Halle gegen den TSV Herrsching II. Wie die Tabelle am Ende aussehen wird, hängt davon ab, wie die terminlich nicht mehr durchführbaren Spiele gewertet werden. Aber von einem der ersten drei Plätze ist Landsberg nicht mehr zu verdrängen.

Vor der Ersten, ab 15 Uhr, bestreiten die Herren II ihr Rückspiel in der Schlussrunde der Bezirksklasse gegen den TSV Schongau, auch in der Hipper-Halle. (lt)

TSV: Dominik Keller, Hendrik Nietsch, Timo Stassek, Christoph Stöcker, Tobias Giez (2), Fynn Meier (9/5), Alexander Schwarz (5), József Balogh (4), Marco Keis, Marco Spranger, Kai Roth (5), Paul Schweitzer.