vor 19 Min.

Handball: Landsberger Rumpfteam hält lange dagegen

Die Landsberger Handballer (am Ball Jozsef Balogh) mussten mit einem Rumpfteam gegen Herrsching antreten.

Plus Für die Handballer des TSV Landsberg ist es in der Landesliga als Aufsteiger schwierig. Vor allem, wenn der Trainer auf etliche Akteure verzichten muss.

Wieder konnten die Landsberger Handballer in der Landesliga krankheitsbedingt beim TSV Herrsching nur mit einem stark reduzierten Kader antreten und kassierten eine 39:27 Niederlage. Vor allem im Rückraum und am Kreis fehlten Stammspieler. Direkt vor dem Spiel sprang dann noch Axel Roth aus der zweiten Mannschaft ein. Fast durchgehend musste er auf der Halbposition in der Abwehr spielen, machte seine Sache aber sehr gut.

