Landsberger Basketballer spielt in einem Team mit Weltmeistern

Basketballer Ivan Kharchenkow spielt bei Bayern München mit drei Titelgewinnern zusammen. Im Gespräch mit unserer Redaktion geht es um Ziele, die neue Saison und Freunde.

Die deutsche Nationalmannschaft der Basketballer hat kürzlich mit dem Weltmeistertitel ihren größten Erfolg in der Verbandsgeschichte gefeiert. Teil des Teams waren auch Andreas Obst, Niels Giffey und Isaac Bonga vom FC Bayern München, zugleich Mannschaftskollegen von Ivan Kharchenkov. Das große Landsberger Nachwuchstalent, das gerade seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, spielte mit der Männermannschaft des FC Bayern München beim Magenta Cup gegen europäische Topteams und konnte am Ende des Turniers jubeln.

Neben den Münchnern traten auch Alba Berlin, Virtus Segafredo Bologna und Roter Stern Belgrad an. Kharchenkov, der mit 16 Jahren beim FC Bayern München einen Profivertrag über zwei Jahre unterschrieben hat, steuerte im Finale gegen die Serben sieben Punkte bei und erhielt viel Einsatzzeit. „Das Spiel war sehr intensiv. Wir waren die meiste Spielzeit hinten dran, haben es dann aber noch drehen können. Dass ich sieben Punkte gemacht habe, ist natürlich schön, aber ich bin einfach nur froh, auf diesem Niveau spielen zu können.“

Superstar aus der NBA ist Vorbild des Landsberger Basketballers

Gefreut hat der 17-Jährige, der inzwischen in München Sendling lebt, auch, dass zahlreiche Landsberger Freunde beim Magenta-Cup in München zusahen. „Ich glaube, das ist das beste Gefühl, was man haben kann, wenn deine Freunde extra kommen, um dich anzufeuern.“ Er sei zwar nicht mehr so oft in der Kreisstadt am Lech, treffe sich aber mit den Freunden, wenn die Möglichkeit bestehe, sagt er. Als sein Vorbild bezeichnet er den NBA-Superstar Stephen Curry von den Golden State Warriors. „Viele sagen auch, dass ich ähnlich wie Luka Doncic spiele.“ Der Slowene erzielte in der abgelaufenen NBA-Saison über 32 Punkte pro Spiel für die Dallas Mavericks. Laut Medienberichten steht eine Vertragsverlängerung bei Dallas an, die ihm in den kommenden fünf Jahren fast 300 Millionen Euro einbringen könnte.

Kharchenkov will sich in Bundesligateam der Münchner Basketballer etablieren

Kharchenkov steht noch am Anfang seiner Karriere. Der Landsberger rechnet sich auch Chancen aus, im Kader zu stehen, wenn die internationalen Stars und Nationalspieler beim FC Bayern wieder mit dabei sind. „Ich glaube, ich werde trotzdem bei der ersten Mannschaft dabei sein und manchmal bei der zweiten aushelfen. Erst mal geht es für mich darum, so viel Erfahrung und Spielzeit sammeln wie möglich.“

Ivan Kharchenkov geht davon aus, dass der FC Bayern München eine gute Rolle spielen wird in der kommenden Bundesligasaison. In der Euroleague sei es hingegen sehr schwer zu sagen, weil es viele gute Top-Mannschaften in Europa gebe. Ausgeschlossen sind auch in der kommenden Saison die Topclubs ZSKA Moskau und Zenit Sankt Petersburg wegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine.

