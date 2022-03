Scheuring holt sich in der Bayernliga den Meistertitel

Plus Die Edelweißschützen sind mit der Luftpistole eine Macht. Das zeigen sie auch in der Bayernliga. Ein ganz wichtiger Wettkampf steht dem Lechrain-Team noch bevor.

Es boomt weiter bei den Scheuringer Pistolenschützen. Nach dem sicher geschafften Klassenerhalt der ersten Garnitur in der 1. Bundesliga hat nun die Reserve allen Grund zum Jubeln. Sie holte sich mit vier Zählern Vorsprung den Meistertitel in der Bayernliga Süd-West und hat sich damit für die Aufstiegskämpfe zur 2. Bundesliga qualifiziert. Nach unten geht der Weg dagegen für den Lokalrivalen Egling.