Scheurings Luftpistolenteam hat in der Bayernliga hohe Ziele

Plus Die Bundesliga-Reserve der Scheuringer Edelweißschützen startet in die Bayernliga. Der Titelverteidiger muss auf eine wichtige Stütze verzichten.

Von Karlheinz Fünfer

Gleich zu Saisonbeginn geht es richtig rund für die Scheuringer Pistolenschützen. Nicht nur die erste Garnitur hat am Wochenende zwei Partien in der Bundesliga zu bestreiten, auch die Reserve der Lechrainer ist am Sonntag an den eigenen Ständen zwei Mal gefordert. Zudem hat der Verein die Aufgabe, die Organisation für eine Gruppe der Bayernliga zu übernehmen.

