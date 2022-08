Mountainbike

vor 51 Min.

Der Sieger beim Schatzbergrennen in Dießen schafft 36 Runden

Zwölf Stunden hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Zeit, um so viele Runden wie möglich um den Schatzberg zu drehen. Auch wenn nach der Corona-Pause weniger Sportler am Start waren, herrschte eine tolle Atmosphäre.

Plus Beim Schatzbergrennen in Dießen sind die Mountainbikerinnen und -biker zwölf Stunden im Einsatz. Der Gewinner in der Einzelwertung kommt aus Liechtenstein. Der Ausrichter holt sich auch einen Titel.

Von Uschi Schuster

Vor drei Jahren bevölkerten noch weit über 400 Mountainbiker und Mountainbikerinnen die Strecke beim 12-Stunden-Schatzbergrennen in Dießen. Bei der Rückkehr aus der Corona-Pause zeigte sich das Starterfeld deutlich übersichtlicher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen