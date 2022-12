Dartturnier für den guten Zweck

Dartspieler sind zugunsten des Leserhilfswerks Kartei der Not im Einsatz. Auch ein Profi ist mit am Start.

Am Samstag, 10. Dezember, findet im Sportverein Niederroth (Landkreis Dachau), in Lisas Vereinsstüberl, ein Benefiz-Dartturnier mit Auktion zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, statt. Zu diesem Turnier werden viele Dartspieler und -spielerinnen erwartet. Zusätzlich wird diese Veranstaltung vom österreichischen Darts-Profi Rowby-John Rodriguez, in der Szene besser bekannt als Little John, unterstützt.

Schon zur Auktion gegen 17 Uhr nimmt Special Guest Rowby-John Rodriguez am Programm teil. Anschließend startet gegen 19 Uhr das vom Dart Club Niederroth organisierte 501-Double-in-/Double-out-Benefiz-Turnier. Das 501-Double-in-/Double-out-Turnier ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Turnierkalenders des DC Niederroth.

Die Kartie der Not unterstützt unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region

Bei beiden Veranstaltungen wird versucht, möglichst viel Geld für die Kartei der Not zu sammeln. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt Menschen in der Region Oberbayern und bayrisch Schwaben, die unverschuldet in Not geraten sind. Neben dem Erlös aus der Auktion und einem Teil der Startgebühren des Turniers sollen auch Geldspenden die Summe erhöhen.

Lokale Firmen und Privatpersonen haben bereits Geld gespendet, um die Veranstaltung und das Kommen des Dart-Profis zu realisieren. Damit ist der erste Schritt zum Erfolg getan.

Viele arbeiten mit am Erfolg des Dartturniers

Ein solcher Tag kann nur mithilfe von vielen realisiert werden. Hierbei sind die Vereinsmitglieder des DC Niederroth, Lisas Vereinsstüberl (für die kulinarische Verpflegung), die Offiziellen des SV Niederroth und die beiden Initiatorinnen Kerstin und Jacky Zellmer besonders zu erwähnen. Die Veranstaltung wird nur mit vielen Turnierteilnehmern, Zuschauern und Supportern zum Erfolg. Alle Interessierten sind willkommen. (AZ)