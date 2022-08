Vielseitigkeitsreiter zeigen in Unterbeuern ihr Können

Beim Vielseitigkeitsturnier in Unterbeuern kann der Ausrichter gleich in mehrerlei Hinsicht zufrieden sein. Dabei wird auch ein kleines Jubiläum gefeiert.

Rundum gelungen ist das Buschreiter-Turnier in Unterbeuern. Nicht nur, dass alle Wettkämpfe unfallfrei über die Bühne gegangen sind: Der Ausrichter PSV Unterbeuern konnte sich über einige sehr gute Ergebnisse seiner Reiterinnen und Reiter freuen.

So belegte Quirin Schaal den zweiten Platz vor Tamara Czanderl im Dressurwettbewerb Klasse E. Hier kamen noch zwei achte Plätze durch Paulina Hunte und Henriette Klinder dazu. In der Vielseitigkeit Klasse A** holte sich Katja Königsperger mit Pferd Campino den Sieg. Im E-Stilspringen konnten sich hinter der Siegerin Felicitas Leicht, die auch die Kombinierte Wertung gewann, erneut Tamara Czanderl (3.), Quirin Schaal (6.) sowie Theresa Schlichter (7.) in der Ehrenrunde feiern lassen.

Buben und Mädchen treten in der Ponyführzügelklasse an

Das Highlight war der unfallfreie Geländeritt der Vielseitigkeit L. Dort siegte Jacqueline Heider mit Kilrose (Massenhausen). Viel Applaus gab es auch für die drei- bis achtjährigen Buben und Mädchen, die in der Ponyführzügelklasse antraten – und dort waren alle zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam Sieger.

Der Vorsitzende des PSV Unterbeuern, Karl-Heinz Leyerer, dankte allen Beteiligten, Helferinnen und Helfern für die große Unterstützung – vor allem Alfred Graf, der dieses Jahr bereits das 40. Turnier in Unterbeuern ausrichtete. Ohne ihn und seine Frau Marianne wäre es nicht möglich gewesen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch