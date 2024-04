RCLK Kaufering ist beim Inn-River-Race in Passau erfolgreich

Bei der Ruder-Regatta in Passau sorgt der Damen-Vierer für eine Überraschung. Mehrere Ruderer fahren in Renngemeinschaften aufs Treppchen.

Für einen Teil des 14-köpfigen Ruderteams des RCLK Kaufering, das zum Inn-River-Race des Passauer Rudervereins angereist war, war es ein erfolgreiches Rennen. So konnte Jonas Walter und Jasper Haas in unterschiedlichen Renngemeinschaften Siege für den RCLK einfahren.

So erzielte Jonas Walter mit seinen Ruderpartnern auf der 5500 Meter langen Strecke im Vierer (JM 4x A/B I) mit einer Zeit von 17:05,41 min die Tagesbestzeit. Auch im Achter, zusammen mit Jasper Haas, gelang in der Klasse JM 8+ A/B I mit 17:17,11 min eine hervorragende Zeit. „Wir waren im Vierer sogar noch schneller als im Achter“ freute sich Jonas Walter über die Siege.

Die Damenmannschaft des RCLK KAufering mit (von links) Maria Türk, Monika Heim, Beate Pielmeier, Judith Sigl setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. Foto: Barby

Für eine Überraschung sorgte auch der Kauferinger Damen-Vierer (MW 4x A-M) mit Beate Pielmeier, Monika Heim, Judith Sigl und Maria Türk, der nach 20:51,19 min die Ziellinie überquerte und sich gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt hatte. Die guten Leistungen wurden durch perfekte Rennbedingungen in Passau unterstützt.

Am 15. Juni richtet der RCLK die Welfenregatta aus

Für die Kauferinger rückt damit die 23. Welfenregatta, die der RCLK dieses Jahr am 15. Juni veranstaltet, immer näher. „Nach der Absage im vergangenen Jahr wegen Hochwassers und zu starker Strömung auf dem Lech, hoffen wir auf ähnliche gute Bedingungen wie in Passau“, so Sascha Barby, Vorsitzender des RCLK. Er wünscht sich "ein richtiges Ruderfest auf dem Lech mit vielen Gästen“. (AZ)

