Der Boxer auf dem Weg zum Schauspieler

Plus Alain Streicher beginnt vor drei Jahren in Scheuring mit dem Boxen, um fitter zu werden. Inzwischen hat ehrgeizige Ziele. Bald wird Streicher im Fernsehen zu sehen sein.

Die Redewendung „Das Handtuch werfen“ hat wohl jeder schon einmal verwendet oder gehört, sei es im Zusammenhang mit einem Job, einer Aufgabe oder einer Beziehung. Ursprünglich jedoch kommt der Ausdruck aus dem Boxsport. Das Handtuch wirft in der Regel der Trainer, wenn er bemerkt, dass sein Athlet bei einem Kampf ins Taumeln gerät, nur noch Schläge einsteckt. Die Aktion dient dem Schutz des Sportlers. Auch Ronny Spindler hat bei Kämpfen das Handtuch griffbereit – braucht es aber selten. Spindler ist Boxtrainer beim FC Scheuring und vor allem ein Athlet macht ihm viel Freude.